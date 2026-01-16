Laura Pizio, giovane cantante quindicenne di Sondrio, continua a sviluppare la sua carriera musicale attraverso nuovi progetti e collaborazioni. Parallelamente, mantiene il percorso scolastico, frequentando la seconda classe dello Scientifico. La sua dedizione e passione per la musica si combinano con l’impegno nello studio, dimostrando equilibrio e determinazione nel perseguire i propri obiettivi.

Il sogno di Laura Pizio prosegue con altri progetti canori e collaborazioni. Senza tralasciare la scuola: frequenta la seconda dello Scientifico a Sondrio. Dopo essersi messa in luce nella trasmissione “ Io Canto Generation “ condotta da Gerry Scotti su Canale 5, la cantante tellina ha vinto la borsa di studio del Bim e diversi concorsi, tra cui il Videofestival Live, ed è stata semifinalista al Tour Music Fest nel 2023. Laura ha continuato a studiare canto con la vocal coach Paola Folli, portando avanti lo studio di pianoforte e chitarra. La quindicenne di Teglio è entrata a far parte del C’oro di Andrea Casamento e il 6 Gennaio ha partecipato a “È sempre mezzogiorno“ su Rai 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La cantante quindicenne vola alto

