Alessandra Drusian dei Jalisse si è recentemente sottoposta a un intervento chirurgico per risolvere un problema all’anca che la coinvolgeva da cinque anni. Ora si trova in fase di recupero e sta meglio. La cantante ha espresso il desiderio di tornare a partecipare a Sanremo, questa volta insieme al marito, con cui sogna di riprendere il cammino musicale.

A lessandra Drusian dei Jalisse sta meglio. La cantante si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico per risolvere un problema a un’anca che si trascinava da diverso tempo, ma finalmente il peggio pare essere passato. Sanremo 2022, la risposta piccata di Amadeus ai Jalisse: «Meglio lavorare che lamentarsi» X Leggi anche › Dopo 27 no, i Jalisse ci riprovano e presentano due brani per Sanremo 2025 Le parole di Fabio Ricci dei Jalisse. A raccontare qualche dettaglio in più sulle condizioni di salute di Drusian è stato il marito Fabio Ricci, intervenuto a La Volta Buona. «È stata operata una settimana fa, si è portata avanti una problematica da 5 anni», ha dichiarato Ricci, elogiando la determinazione della moglie e collega, definendola «Una ragazza con una forza davvero assurda». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante ha subito un intervento per risolvere un problema che aveva da cinque anni. Adesso sta meglio e sogna di tornare a Sanremo con il marito

Leggi anche: Il cantante ha scoperto la malattia cinque anni fa. Oggi sta meglio

Leggi anche: «Oggi è un po’ difficile per me, meglio che lo dica subito. Ho un problema alla mia maculopatia. Finita Domenica In vado a fare l’intervento»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La cantante dei Jalisse ricoverata in ospedale dopo un intervento chirurgico: come sta Alessandra Drusian; Jalisse, la cantante Alessandra Drusian operata: “Ho un’anca bionica ma sto bene”; Alessandra Drusian dei Jalisse in ospedale: Ho messo una protesi all'anca, dopo 5 anni ho pensato alla mia salute; .

La cantante dei Jalisse ricoverata in ospedale dopo un intervento chirurgico: come sta Alessandra Drusian - "Finalmente mi sono presa una pausa per pensare alla mia salute", ha scritto l'artista sul suo profilo Instagram ... msn.com