la bologna del teatro dice addio a luciano manzalini il funerale in certosa

Bologna si congeda da Luciano Manzalini, figura significativa del teatro locale. Il funerale, svoltosi in Certosa, ha visto la presenza di numerosi amici e professionisti del settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità teatrale e culturale della città, che si stringe intorno alla memoria di un uomo che ha lasciato un’impronta importante nel panorama artistico bolognese.

Bologna, 16 gennaio – C’erano tanti amici, anche volti noti del mondo del teatro bolognese e non solo al funerale di Luciano Manzalini. La metà comica dell’irresistibile duo dei Gemelli Ruggeri se ne è andato martedì dopo una malattia, a 74 anni. Dopo la camera ardente allestita nel Pantheon della Certosa, sono poi state celebrate le esequie nella chiesa dei Santissimi Angeli Custodi in via Lombardi. Tanti volti del teatro e della tv. Fra i presenti l’amico e collega di una vita Eraldo Turra, che aveva conosciuto Manzalini nel 1978. Insieme vissero la felice stagione del Gran Pavese Varietà, nato al Pratello, condivisa con Patrizio Roversi, Syusy Blady: anche i due attori e scrittori hanno partecipato all’ultimo saluto in Certosa, assieme al produttore Paolo Scotti e ai comici Malandrino e Veronica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

