La battaglia sul turismo | Un bando per la rinascita

A Santa Maria a Monte, il dibattito sul turismo si intensifica tra l’amministrazione comunale e Sinistra Plurale. La questione riguarda un bando mirato alla rinascita del settore turistico locale, con le parti che evidenziano divergenze e criticità. La discussione riflette le diverse strategie e visioni per lo sviluppo turistico del territorio, sottolineando l’importanza di un confronto costruttivo per il futuro della comunità.

SANTA MARIA A MONTE Scontro sul turismo tra Sinistra Plurale e l'amministrazione comunale. La critica. "La giunta di Santa Maria a Monte ha annunciato un bando per il rilancio turistico basato sull'estensione del progetto fallimentare 'Il borgo che vorrei' – scrive Sinistra Plurale – Un'iniziativa che appare del tutto inadeguata. E' un impegno di appena 10mila euro in termini di sconti Imu e Tari, cosiddetto baratto amministrativo. Dopo aver penalizzato il settore turistico con l'introduzione della tassa di soggiorno pensano di rilanciarlo con piccole mance ai proprietari delle strutture? Questa politica non solo non rilancia il turismo, ma è sbagliata come principio perché disincentiva gli affitti per le famiglie in difficoltà".

