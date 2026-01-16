La battaglia dei ciliegi Soprintendenza e Tar fermano le motoseghe

La battaglia dei ciliegi si è conclusa con un intervento delle autorità, che hanno impedito l’abbattimento di quaranta alberi sani in via XX Settembre a Como. La Soprintendenza e il Tar hanno emesso due comunicazioni ufficiali, fermando temporaneamente il progetto del Comune. La vicenda ha suscitato attenzione sulla tutela ambientale e sulla gestione del patrimonio arboreo nel contesto urbano.

A bloccare l’ abbattimento dei quaranta ciliegi sani di via XX Settembre, programmato dal Comune di Como per la giornata di ieri, sono arrivate due comunicazioni formali. Dal Tar, che alla fissazione dell’udienza del 5 febbraio ha fatto seguire una sospensiva, e dal Ministero della Cultura, intervenuto con una lettera inviata dal Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale nella quale chiede "al Comune di Como di sospendere i lavori di abbattimento previsti e di procedere all’immediata convocazione di un tavolo tecnico congiunto con il competente settore della Regione Lombardia per consentire una più ampia e ragionevole condivisione delle scelte di progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

