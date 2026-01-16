Krstovic illude l’Atalanta il Pisa la pareggia in extremis | pari all’Arena Garibaldi

All’Arena Garibaldi di Pisa, l’Atalanta interrompe la serie di vittorie del 2026, con il primo pareggio sotto la guida di Palladino. La partita si conclude con un risultato di parità, dopo che il Pisa ha trovato il pareggio in extremis, offrendo un risultato equilibrato e senza vincitori definitivi.

All’Arena Garibaldi di Pisa arriva il primo stop dell’Atalanta nel 2026 e il primo pareggio dell’era Palladino. La Dea si illude di aver vinto all’83’, ma dopo 4 minuti i padroni di casa con forza e caparbietà strappano un pareggio più che meritato alla luce di quanto fatto vedere in campo. Il botta e risposta tra Krstovic e Durosinmi nei minuti finali di gara fissa il risultato finale sull’1-1, fermando a tre la striscia di vittorie consecutive bergamasca: l’aggancio provvisorio al Como a quota 34 non si concretizza. La classifica si muove ancora, salendo a 32, ma resta l’occasione mancata per avvicinarsi ancora di più alla zona Champions. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

