Kirby allo scoperto sulla Juventus Women | Il Brighton ha rifiutato l’offerta ma per me sarebbe un enorme onore

Fran Kirby ha recentemente confermato il suo interesse per la Juventus Women, dichiarando che il Brighton ha rifiutato la sua offerta. La calciatrice britannica ha espresso come un grande onore un eventuale trasferimento a Torino, sottolineando il suo rispetto per la società e la volontà di valutare future opportunità nel calcio femminile. La sua posizione apre a possibili sviluppi nelle trattative tra i due club.

Fran Kirby è uscita allo scoperto sulla Juventus Women. Le sue parole confermano il suo interesse ad un possibile approdo a Torino. Fran Kirby al Podcast Added Time ha confermato la trattativa che vi abbiamo raccontato in esclusiva negli ultimi giorni. L'attaccante inglese ha parlato dell'interesse della Juventus nei suoi confronti e del suo desiderio di provare questa nuova esperienza. Di contro il Brighton sino a questo momento non ha aperto alla cessione della sua giocatrice più rappresentativa. QUESTE LE PAROLE – «Quando sei una giocatrice devi essere aperta a nuove esperienze, a giocare in nuovi club, io non ho mai giocato al di fuori della WSL nella mia carriera.

