Kirby allo scoperto sulla Juventus Women | Il Brighton ha rifiutato l’offerta ma per me sarebbe un enorme onore

Fran Kirby ha recentemente confermato il suo interesse per la Juventus Women, dichiarando che il Brighton ha rifiutato la sua offerta. La calciatrice britannica ha espresso come un grande onore un eventuale trasferimento a Torino, sottolineando il suo rispetto per la società e la volontà di valutare future opportunità nel calcio femminile. La sua posizione apre a possibili sviluppi nelle trattative tra i due club.

Fran Kirby è uscita allo scoperto sulla Juventus Women. Le sue parole confermano il suo interesse ad un possibile approdo a Torino. Fran Kirby al Podcast Added Time ha confermato la trattativa che vi abbiamo raccontato in esclusiva negli ultimi giorni. L’attaccante inglese ha parlato dell’interesse della Juventus nei suoi confronti e del suo desiderio di provare questa nuova esperienza. Di contro il Brighton sino a questo momento non ha aperto alla cessione della sua giocatrice più rappresentativa. QUESTE LE PAROLE – «Quando sei una giocatrice devi essere aperta a nuove esperienze, a giocare in nuovi club, io non ho mai giocato al di fuori della WSL nella mia carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kirby allo scoperto sulla Juventus Women: «Il Brighton ha rifiutato l’offerta ma per me sarebbe un enorme onore» Leggi anche: Juventus Women, il Brighton ha rifiutato tre offerte per Kirby: affare complicatissimo. La situazione Leggi anche: Juventus Women, tentativo sotto traccia per Fran Kirby: muro del Brighton, ma si proverà a forzare La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Solo pochi giorni fa abbiamo scoperto chi saranno gli interpreti di Flynn e Rapunzel nella versione live action del Classico Disney e ora arrivano anche i primi rumor sulla villain. Secondo le ultime voci, Kathryn Hahn sarebbe ufficialmente in trattativa per il ru - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.