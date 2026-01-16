Kia festeggia 25 anni agli Australian Open 2026 tra mobilità elettrica e fan experience

Kia celebra 25 anni di partecipazione agli Australian Open 2026, sottolineando il suo impegno verso la mobilità elettrica e l’esperienza dei tifosi. In occasione di questa ricorrenza, l’azienda presenta la campagna globale “Move Different”, dedicata a evidenziare l’innovazione e l’evoluzione del marchio nel contesto sportivo e tecnologico. Un percorso che riflette l’impegno di Kia nel promuovere soluzioni sostenibili e coinvolgenti nel mondo dello sport.

Kia festeggia i 25 anni di collaborazione con gli Australian Open presentando, in occasione dell’edizione 2026 del torneo, la nuova campagna globale “ Move Different ”. L’iniziativa accompagna una serie di attività di marketing internazionale pensate per valorizzare il percorso del brand nell’elettrificazione e il ruolo strategico ricoperto nel primo Slam della stagione tennistica. Il Melbourne Park è il centro delle attività Kia, che per la kermesse australiana mette a disposizione una flotta ufficiale di 130 veicoli destinati a giocatori e organizzazione. Si tratta di 55 mezzi completamente elettrici (tra cui 30 EV9 e 25 EV5 ) e 75 modelli ibridi, tra i quali Carnival Hybrid e Sportage Hybrid. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

