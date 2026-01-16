Kelany accusa | con il governo di destra i giudici rimettono in libertà i clandestini

Negli ultimi anni, si osserva un incremento delle decisioni giudiziarie che rimettono in libertà i migranti senza documenti, in risposta a politiche migratorie più restrittive adottate dai governi di destra. Questo fenomeno evidenzia come l’azione dei tribunali possa influenzare l’efficacia delle misure di controllo dell’immigrazione, creando un equilibrio complesso tra sicurezza e tutela dei diritti. Un’analisi dei dati evidenzia questa tendenza crescente.

I dati parlano chiaro: a fronte di governi che mettono in atto politiche migratorie più restrittive, aumentano i provvedimenti giurisdizionali che vanno in direzione ostinata e contraria. Non è una coincidenza. Se da un lato il governo trattiene nei Cpr soggetti pericolosi, dall'altro alcuni giudici, rispondendo evidentemente a pulsioni ideologiche, decidono di vanificare questi sforzi, rimettendo in libertà immigrati in attesa di espulsione. È accaduto all'inizio dell'esperienza del trattato Italia-Albania, durante la quale tutti i soggetti che erano stati lì trasferiti per l'esecuzione dei provvedimenti accelerati di espulsione, sono stati rispediti in Italia grazie a delle ordinanze, prodotte in ciclostile, che non esaminavano la situazione del singolo migrante, ma con le quali ci si voleva arrogare il diritto di decidere quali fossero i cosiddetti «Paesi Sicuri». 🔗 Leggi su Iltempo.it

