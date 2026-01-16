Kathleen Kennedy lascia Lucasfilm | Dave Filoni e Lynwen Brennan sono i nuovi presidenti!

Kathleen Kennedy ha annunciato le sue dimissioni dopo quasi 14 anni alla guida di Lucasfilm. Al suo posto, Dave Filoni e Lynwen Brennan assumono i ruoli di presidenti, segnando un cambiamento importante nella gestione della casa di produzione. Questa transizione apre una nuova fase per Lucasfilm e il franchise di Star Wars, mantenendo l’impegno verso lo sviluppo di contenuti di qualità e continuità narrativa.

Un’era giunge al termine nella “galassia lontana lontana”. Dopo quasi 14 anni trascorsi alla guida di Lucasfilm, Kathleen Kennedy ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni. La transizione, pianificata negli ultimi due anni insieme ai vertici Disney, segna un passaggio di testimone storico per il franchise di Star Wars. Il nuovo assetto di Lucasfilm: Filoni e Brennan al comando. La successione punta sulla continuità e sulla profonda conoscenza del marchio. Il nuovo organigramma vede due figure chiave già presenti nello studio: Dave Filoni: Già Chief Creative Officer, assume la carica di Presidente e Direttore Creativo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Kathleen Kennedy lascia Lucasfilm: Dave Filoni e Lynwen Brennan sono i nuovi presidenti! Leggi anche: Star Wars: Kathleen Kennedy lascia Lucasfilm! Dave Filoni è il nuovo Presidente e CCO! Leggi anche: Lucasfilm, Dave Filoni nuovo presidente: guiderà il franchise Star Wars Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Kathleen Kennedy dice addio a Lucasfilm: si chiude un ciclo storico; Kathleen Kennedy fornisce alcuni intriganti aggiornamenti sul movie “Star Wars” dopo la sua uscita dalla Lucasfilm; Kathleen Kennedy lascia il posto di Dave Filoni, che prende il comando di Star Wars; Star Wars: Kathleen Kennedy lascia la guida della Lucasfilm a Dave Filoni e Lynwen Brennan. Star Wars, Kathleen Kennedy lascia la presidenza di Lucasfilm: ecco chi la sostituirà - A conferma dei rumor che circolavano ormai da tempo, Kathleen Kennedy ha annunciato di aver lasciato la presidenza di Lucasfilm e il controllo sulla proprietà intellettuale di Star Wars. multiplayer.it

Star Wars: Kathleen Kennedy lascia Lucasfilm, al suo posto il nome che vogliono tutti - Scoprite gli ultimi importanti aggiornamenti ai vertici di Lucasfilm, la famosa casa di produzione di Star Wars e Indiana Jones. cinema.everyeye.it

Kathleen Kennedy lascia Lucasfilm: cosa cambia davvero per Star Wars - Dopo 14 anni alla guida dello studio, Lucasfilm ha ufficializzato un passaggio di leadership che segna la fine di un’era ... guerrestellari.net

Kathleen Kennedy se ne va finalmente!? Dave Filoni e Lynwen Brennan co-presidenti? Non cambia nulla!

Kathleen Kennedy ha fornito un aggiornamento sui futuri film di Star Wars: • Il film di James Mangold è "in sospeso", ma ha una sceneggiatura incredibile • Donald Glover ha consegnato una sceneggiatura per un film su "Lando" • Simon Kinberg sta lavorando - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.