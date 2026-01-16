Kate Middleton lascia senza fiato con un look rosso audace

Kate Middleton ha partecipato a un ricevimento al castello di Windsor dedicato alla squadra femminile inglese di rugby. Per l'occasione, ha scelto un elegante tailleur rosso di Alexander McQueen, confermando il suo stile sobrio e raffinato. L'evento ha sottolineato l'importanza dello sport femminile e l'impegno della Duchessa nel sostenere iniziative di rilievo.

Kate Middleton ha mantenuto fede alla sua agenda di lavoro e ha offerto un ricevimento al castello di Windsor per la squadra femminile inglese di rugby, presentandosi con un magnifico tailleur rosso fuoco di Alexander McQueen. Kate Middleton, primo impegno pubblico da sola del 2026. L'inizio anno è stato parecchio impegnativo per Kate Middleton che è praticamente tornata ai doveri pubblici subito dopo l'epifania, contro la consuetudine che la vede rientrare al lavoro solo dopo il suo compleanno, ossia dopo il 9 gennaio. Nel 2026 ha anticipato di un giorno per incontrare di persona con William i volontari e il personale medico che si occupano di pazienti oncologici.

