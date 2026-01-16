Kate Middleton in rosso | il look monocromatico non è solo impeccabile ma ha un significato

Kate Middleton ha scelto un look monocromatico rosso durante l'incontro con le Red Roses al castello di Windsor. L'outfit, un elegante tailleur, combina sobrietà e raffinatezza, trasmettendo un messaggio di calore e attenzione. Questa scelta stilistica, oltre a essere impeccabile, può anche avere un significato simbolico, legato alla tradizione o a un gesto di vicinanza.

