Kate Middleton celebra le Red Roses vincitrici della Coppa del Mondo di rugby femminile

Kate Middleton ha incontrato le Red Roses, la squadra femminile di rugby del Regno Unito, al Castello di Windsor. L’occasione è stata quella di celebrare la loro vittoria nella Coppa del Mondo di rugby femminile dello scorso autunno. L’evento ha sottolineato l’importanza dello sport femminile e dell’impegno delle atlete nel panorama internazionale. La visita si inserisce in un percorso di sostegno e valorizzazione dello sport femminile da parte della famiglia reale britannica.

(LaPresse) La principessa del Galles, Kate Middleton, ha accolto al Castello di Windsor la squadra femminile inglese di rugby, le Red Roses, per celebrare la loro straordinaria vittoria nella Coppa del Mondo di rugby femminile dello scorso autunno. Madrina della Rugby Football Union, Kate ha ospitato le giocatrici con il trofeo in bella mostra, rendendo omaggio al loro successo internazionale. In finale, l'Inghilterra ha sconfitto il Canada per 33-13 a Twickenham, conquistando il terzo titolo mondiale dopo i trionfi del 1994 e del 2014. Un evento che sottolinea la crescita e la rilevanza del rugby femminile britannico, celebrato anche dalla famiglia reale come simbolo di eccellenza sportiva e impegno femminile nello sport.

