La Juventus si prepara per la sfida con il Cagliari, ma deve fare i conti con l’incertezza su Kenan Yildiz. L’attaccante ha saltato l’ultima seduta a causa di sintomi influenzali, e la squadra valuterà il suo stato nelle ore precedenti alla partita. La situazione rimane sotto osservazione, con possibili implicazioni sulla formazione titolare.

Piccolo allarme alla Continassa alla vigilia della trasferta in Sardegna. Kenan Y?ld?z ha saltato l’ultima seduta per sintomi influenzali e la Juventus lo valuterà fino a ridosso del match con il Cagliari. Niente allarmismi ufficiali, ma la sensazione è che la decisione verrà presa solo nelle prossime ore, in base alle condizioni reali del giocatore. A pesare c’è anche il calendario: Luciano Spalletti ragiona in ottica gestione, con una sequenza ravvicinata di impegni tra Europa e campionato. Nel frattempo tornano arruolabili Francisco Conceição e Federico Gatti, ma l’idea è di inserirli gradualmente, senza forzare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Yildiz a rischio: influenza e dubbio per Cagliari

