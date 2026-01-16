La Juventus intensifica le attività di mercato, con particolare attenzione alla fascia destra. La priorità attuale è l'acquisizione di Oscar Mingueza, difensore del Celta Vigo, considerato un rinforzo strategico per la squadra. Nel frattempo, la trattativa per Frattesi si complica, spostando l’attenzione su altre possibili soluzioni per rinforzare il reparto.

La Juventus accelera sul mercato e concentra le proprie mosse ora, con priorità sulla fascia destra: il nome in cima alla lista è Oscar Mingueza, difensore del Celta Vigo, individuato come rinforzo immediato per il reparto. Il segnale più chiaro arriva dal viaggio in Spagna del direttore sportivo Marco Ottolini, che certifica una trattativa entrata nella fase operativa. In parallelo, sul fronte centrocampo, la pista Davide Frattesi perde quota: la concorrenza inglese è in vantaggio e riduce i margini bianconeri. Oscar Mingueza Mingueza, priorità tecnica e tempistica favorevole. Il profilo di Mingueza risponde a un’esigenza precisa: copertura immediata e affidabilità su una corsia che la Juventus vuole rendere più solida. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, sprint sulla fascia: Mingueza priorità, Frattesi si complica

Leggi anche: Juventus, idea Mingueza per la fascia: è in uscita dal Celta Vigo

Leggi anche: Mingueza Juve: svolta sulla fascia per i bianconeri, chiusura in arrivo già a gennaio. Lo sviluppo della trattativa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mercato Juventus, Oscar Mingueza può arrivare già a gennaio; Juventus: ora Chiesa-Mingueza per sognare lo Scudetto; Juve, sprint per il colpaccio a zero ma può arrivare subito: la concorrenza fa paura; MERCATO - Juve, è Mingueza l'uomo per la fascia: intesa col giocatore, si tratta col Celta Vigo.

Juventus, per la fascia spunta Mingueza: la situazione - Luciano Spalletti ha chiesto dei rinforzi alla dirigenza proprio con l'obiettivo di continuare a portare a casa risultati soddisfacenti. fantacalcio.it