Jean Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, è al centro delle discussioni di mercato per la Juventus. Con l’obiettivo di rafforzare l’attacco, i bianconeri stanno valutando la possibilità di portarlo in Serie A. Nel frattempo, il giocatore si sta impegnando nello studio della lingua italiana, manifestando interesse a integrarsi al meglio nel calcio italiano e nella cultura del nostro paese.

Il nome caldissimo degli ultimi giorni per il rinforzo dell’attacco è Jean Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace nel mirino della Juve. In base a quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, Mateta vuole andare a giocare in una big italiana e si sta preparando al trasferimento. Il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Romano “Mateta vuole la Serie A, studia l’italiano”

Leggi anche: Mateta vuole e sogna la Serie A: interesse vero del Milan. Ecco la rivelazione di mercato

Leggi anche: Juventus, Romano “Il Liverpool non vuole dare Chiesa in prestito”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Le notizie di calciomercato del 15 gennaio 2026: Juve su Fortini, Roma su Zirkzee. Asta per Frattesi; Juve su Mateta, novità Gatti, Roma su Malen: il mercato di oggi ??; Calciomercato live: Frattesi in bilico, il Genoa spinge per Baldanzi, la Juventus vuole Mingueza; Juventus, proposto Lucca e visionato Mateta: la ricerca dell'attaccante e la fattibilità delle operazioni.

Juventus, pazza idea Mateta per l'attacco: le richieste del Crystal Palace e i numeri del francese - La Juventus ha scelto Jean Philippe Mateta come post Vlahovic: le richieste del Crystal Palace, i numeri del francese e perché si può fare ... assopoker.com

Juventus, no allo scambio David-Mateta: il canadese ora è intoccabile - Ed è proprio da qui che prende forma la pista Mateta: dal no secco dei bianconeri allo scambio che avrebbe coinvolto Jonathan David. msn.com