Juventus | rinnovo di McKennie

La Juventus ha deciso di concentrarsi sul rinnovo di Weston McKennie, ritenuto un elemento chiave nel centrocampo di Luciano Spalletti. La volontà della società è rafforzare il rapporto con il giocatore, riconoscendone l'importanza nel progetto tecnico. La trattativa è in corso, con l’obiettivo di prolungare l’accordo e consolidare ulteriormente il ruolo di McKennie nella rosa bianconera.

La Juventus ha messo al primo posto il rinnovo di Weston McKennie, considerato ormai insostituibile nel centrocampo di Luciano Spalletti. Il 27enne statunitense, in scadenza a giugno 2026, sta vivendo la migliore stagione della sua esperienza bianconera: oltre 22 presenze, gol pesanti (inclusa la rete del 5-0 nella goleada

