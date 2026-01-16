Juventus Next Gen Brambilla fiducioso | Abbiamo iniziato bene il girone di ritorno | ecco quando capiremo a che punto stiamo

Juventus Next Gen, sotto la guida di mister Brambilla, ha iniziato positivamente il girone di ritorno. Il tecnico esprime fiducia e analizza i segnali di progresso della squadra, sottolineando l’importanza delle prossime partite per valutare il livello raggiunto. Un momento di verifica che permetterà di comprendere meglio la crescita e le potenzialità del gruppo in vista del proseguimento della stagione.

Juventus Next Gen, mister Brambilla fiducioso dopo un buon inizio di girone di ritorno. Ecco cos’ha detto in vista del match contro l’Ascoli di domani. Domani sera alle 17.30 la Juventus Next Gen sarà impegnata ad Alessandria contro l’Ascoli in occasione della ventiduesima giornata di campionato. Ecco le parole di mister Brambilla. PAROLE – «Come sempre accade dopo una partita, abbiamo analizzato la prestazione messa in campo contro il Livorno. Ci siamo soffermati sia sugli aspetti positivi sia su quelli negativi. L’approccio sicuramente non è stato buono, ma c’è stata un’ottima reazione che ci ha permesso di ribaltare il risultato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

