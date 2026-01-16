Juventus Moretto Frattesi si allontana dalla Juve

Matteo Moretto ha aggiornato sul mercato della Juventus, soffermandosi in particolare sulla situazione di Frattesi. Nel suo canale YouTube, ha fatto il punto sulla posizione del centrocampista e sulle possibilità di un trasferimento, evidenziando come l’operazione si sia al momento raffreddata. Questa analisi offre una panoramica chiara e obiettiva sulla situazione attuale, senza enfatizzare gli aspetti più sensazionalistici.

Matteo Moretto ha fatto il punto sul mercato bianconero sul suo canale Youtube, con focus sulla situazione di Frattesi. Il recente infortunio di Calhanoglu ha ulteriorment complicato la trattativa per il centrocampista nerazzurro. Con l’infortunio del turc, Chivu ha bisogno di uomini in mezzo al campo. Questo complica ancora di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Moretto “Frattesi si allontana dalla Juve” Leggi anche: Frattesi si allontana dalla Juve: cresce la pista Premier Leggi anche: Frattesi si allontana dalla Juventus! Il motivo: novità anche sullo scambio con l’Inter per Khephren Thuram Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Moretto: La verità su Nottingham e Juve. Frattesi, ecco quando può scaldarsi il mercato; Moretto: Frattesi, trattiva Inter-Galatasaray ferma. Nottingham pista reale ma...; Mercato intrecci tra big | Juve su Chiesa Roma accelera. Moretto: "Frattesi-Juve, contatti esplorativi ma la trattativa non decolla". Possibile scambio con un ex bianconero - Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Davide Frattesi, uno dei nomi più caldi di questa sessione di mercato. tuttojuve.com

Juventus, bianconeri su Frattesi ma l’Inter vorrebbe Thuram in un’operazione allargata - La Juventus guarda con attenzione al futuro e, nei prossimi mesi, proverà a rinforzare il centrocampo con profili in grado di alzare il livello tecnico e garantire maggiore dinamismo alla mediana. it.blastingnews.com

Juventus, Spalletti vuole Frattesi e i bianconeri studiano la formula. Thuram fuori dall'affare - Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sul crescente interesse della Juventus per Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 della ... tuttomercatoweb.com

Matteo Moretto sul canale YT di #FabrizioRomano: "La #Juve ora vuole un numero 9 puro ed è forte su #EnNesyri, interrotti i contatti per #Chiesa, sale #Maldini...". I dettagli. Attaccanti per la #Juventus: * La Juventus sta cercando un "numero 9" per l'a - facebook.com facebook

Moretto: “Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra #Juventus ed entourage di #Senesi per provare ad avanzare ulteriormente per una trattativa che potrebbe portare l’argentino a Torino a parametro zero in estate”. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.