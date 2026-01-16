Juventus-Mingueza | Ottolini in Spagna
Il direttore sportivo Marco Ottolini si è recato in Spagna il 15 gennaio 2026 per finalizzare l'acquisto di Oscar Mingueza dal Celta Vigo. La visita mira a definire gli ultimi dettagli dell'operazione, consolidando così il trasferimento del difensore spagnolo alla Juventus.
Il ds Marco Ottolini è partito alla volta della Spagna nella serata del 15 gennaio 2026 per chiudere definitivamente l’acquisto di Oscar Mingueza dal Celta Vigo. L’accordo tra i club è praticamente raggiunto sulla base di 10 milioni fissi + 2 di bonus, formula che soddisfa il Celta e che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
