Juventus Mateta resta lontano | a gennaio richieste fuori mercato

La Juventus ha preso in considerazione l'eventuale arrivo di Jean-Philippe Mateta, ma al momento non ci sono opportunità di mercato per gennaio. Il calciatore, valutato anche dal club bianconero, rimane fuori portata a causa delle limitazioni finanziarie e delle strategie di mercato attuali. La situazione rimane quindi invariata, con eventuali sviluppi che potrebbero essere valutati in futuro.

Il nome circola, ma non è un affare per gennaio. Jean-Philippe Mateta è stato valutato anche dalla Juventus, ma al momento non esistono margini operativi per aprire una trattativa con il Crystal Palace. Dalle informazioni raccolte emerge una linea netta: le richieste del club inglese sono molto superiori ai 30 milioni di euro e non compatibili con il mercato invernale dei club italiani. Il Palace non apre, non tratta al ribasso e considera l’attaccante un asset centrale del progetto. La Juventus tiene il profilo in lista, come altri top club, ma senza alcuna mossa concreta nell’immediato. Il discorso è rimandato, semmai, all’estate o a una pianificazione più ampia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com Leggi anche: Juventus, sondaggio per Mateta: pista complicata a gennaio Leggi anche: Mercato Juventus: Frattesi sempre più lontano? Questo club ha intensificato i contatti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Calciomercato live: Frattesi in bilico, il Genoa spinge per Baldanzi, la Juventus vuole Mingueza; Tuttosport: Juve, il dopo Vlahovic è Mateta; Mercato Juve: idea Mateta per rinforzare l'attacco a giugno; Mercato Juventus: Frattesi sempre più lontano? Questo club ha intensificato i contatti. Tuttosport: "Juve, il dopo Vlahovic è Mateta" - La strategia della Juventus per l'attacco del futuro è l'argomento di spicco trattato oggi sulla prima pagina di Tuttosport. tuttonapoli.net

Juventus, Mateta in scadenza nel 2027: vuole lasciare il Palace, grande voglia di vestire la maglia bianconera - Philippe Mateta per rinforzare il suo attacco e come spiega Sportmediaset la volontà del giocatore sarebbe molto forte nel voler vestire la ... tuttojuve.com

Il dopo Vlahovic e’ Mateta - La strategia della Juventus per l'attacco del futuro è l'argomento di spicco trattato oggi sulla prima pagina di Tuttosport. tuttojuve.com

La #Juventus accelera per il dopo #Vlahovic e punta con decisione su #Mateta Secondo la Gazzetta dello Sport, il #CrystalPalace ha provato a inserire Jonathan #David nello scambio, ricevendo però un secco rifiuto dalla Continassa Per voi è la decisi - facebook.com facebook

La richiesta fatta dal #CrystalPalace alla #Juventus per Jean-Philippe #Mateta è, al momento, di 35 milioni di euro. Il 28enne attaccante è in scadenza di contratto nel 2027, discorsi avanzati col suo entourage. Lavori in corso #calciomercato x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.