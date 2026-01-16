Juventus Mateta prende quota | il nove per il presente e il futuro

La Juventus si concentra su un nuovo profilo offensivo, Mateta, considerato come una soluzione concreta per il presente e il futuro. La società sta valutando attentamente questa opzione, puntando su un giocatore pronto a integrarsi rapidamente e a rafforzare l’attacco in modo stabile e duraturo. Questa scelta segna un passo importante nel mercato della Juventus, orientato verso investimenti mirati e strategici.

La Juventus ha smesso di ragionare in astratto. Sul tavolo del mercato offensivo non ci sono più solo valutazioni generiche o soluzioni tampone: alla Continassa si sta ragionando su un profilo preciso, pronto, strutturato e in grado di reggere subito il peso dell’attacco. In questo scenario prende sempre più corpo una candidatura che nelle ultime ore ha guadagnato terreno reale. Mateta entra nel mirino: non un’idea, ma una direzione. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace. Non un attaccante di passaggio, ma un profilo che risponde a esigenze chiare: fisicità, presenza in area, affidabilità realizzativa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Mateta prende quota: il nove per il presente e il futuro Leggi anche: McKennie Juventus, quale futuro per il texano? Col rinnovo sempre in stand-by prende quota questa ipotesi. Cosa filtra dalla Continassa Leggi anche: Calciomercato Milan, sfuma Mateta: per gennaio prende quota Pellegrino del Parma La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Calciomercato live: Juve caccia al 9 tra Mateta ed En-Nesyri, Toro c’è Prati, Milan tutto su Maignan; Calciomercato Juventus, Mateta-Mingueza: scatto bianconero. Occhi sul giocatore della Roma... - Le trattative; Juve, spunta l'idea Carrasco: è l'alternativa a Chiesa; Di Marzio: La Juventus vuole grande attaccante, primi contatti per Mateta. Il Crystal Palace chiede.... Juventus, no allo scambio David-Mateta: il canadese ora è intoccabile - Ed è proprio da qui che prende forma la pista Mateta: dal no secco dei bianconeri allo scambio che avrebbe coinvolto Jonathan David. msn.com

