Juventus ma che giocatore era Douglas Costa? Perchè prendere giovani da altre squadre? E la Next Gen? | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi
In questa puntata di Primo Tempo, analizziamo il ruolo di Douglas Costa nella Juventus e il motivo per cui la società investe in giovani provenienti da altre squadre. Approfondiamo anche il progetto Next Gen, offrendo uno sguardo completo sulle strategie di sviluppo del club. Con la collaborazione di Paolo Rossi, forniamo un quadro chiaro e obiettivo delle scelte tecniche e delle nuove leve in rosa.
Juventus, che giocatore era Douglas Costa? I giovani da altre squadre ma la Next Gen? Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi. La Juventus e le sue strategie future sono finite sotto la lente d’ingrandimento della critica e dei tifosi. L’ultima puntata di “Primo Tempo”, il format di approfondimento andato in onda sul canale YouTube di , ha infatti acceso i riflettori su Douglas Costa e sulle dinamiche del mercato bianconero. GUARDA QUI IL VIDEO Il focus della discussione ha riguardato un dilemma strategico fondamentale: l’opportunità di prendere dei giovani calciatori da altre squadre piuttosto che puntare su quelli della Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Juventus, gettiamo acqua sul fuoco ma perché non coltivare il sogno di giocarsela? | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi
Leggi anche: Juventus, perché nel calcio conta così tanto l’allenatore? | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi
Dall'Ucraina all'Australia passando per la Juve: il viaggio di Douglas Costa, che ora riparte dal Chievo; Il Chievo vuole regalarsi un sogno clamoroso: riportare in Italia Douglas Costa; Douglas Costa pronto al ritorno in Italia: al Chievo in D per 6 mesi poi all'Al Ittifaq; L’ex Juve Douglas Costa giocherà 6 mesi col Chievo in serie D.
Clamorosa bomba di mercato nel calcio italiano: l’ex Juve Douglas Costa vicino a firmare per un club di Serie D - Questa volta, invece, pare che la situazione sia già avanzata e non è da escludere che in tempi b ... strettoweb.com
Juventus, Pedullà: ‘Se dessimo Douglas Luiz a Spalletti per l’ultimo miracolo?’ - Alfredo Pedullà ha lanciato una provocazione sul futuro di Douglas Luiz che sembra essere ancora in bilico e potrebbe tornare la Juventus ... it.blastingnews.com
Calciomercato, la notizia è clamorosa: l’ex Juve Douglas Costa potrebbe giocare in serie D - La combinazione che lo farebbe tornare in Italia per un breve periodo ... citynow.it
Ma che giocatore era DOUGLAS COSTA? Perchè prendere giovani da altre squadre? E la NEXT GEN?
| Ufficiale La Juventus rinnova il contratto del suo giocatore Patryk Mazur fino al 2029 Il giovane 2007, aggregato all NextGen che sta pian piano prendendo spazio, é considerato un grande prospetto - facebook.com facebook
#Calciomercato #Juventus #Mateta- #Mingueza: scatto bianconero. Occhi sul giocatore della Roma... - Le trattative x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.