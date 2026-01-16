In questa puntata di Primo Tempo, analizziamo il ruolo di Douglas Costa nella Juventus e il motivo per cui la società investe in giovani provenienti da altre squadre. Approfondiamo anche il progetto Next Gen, offrendo uno sguardo completo sulle strategie di sviluppo del club. Con la collaborazione di Paolo Rossi, forniamo un quadro chiaro e obiettivo delle scelte tecniche e delle nuove leve in rosa.

Juventus, che giocatore era Douglas Costa? I giovani da altre squadre ma la Next Gen? Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi. La Juventus e le sue strategie future sono finite sotto la lente d’ingrandimento della critica e dei tifosi. L’ultima puntata di “Primo Tempo”, il format di approfondimento andato in onda sul canale YouTube di , ha infatti acceso i riflettori su Douglas Costa e sulle dinamiche del mercato bianconero. GUARDA QUI IL VIDEO Il focus della discussione ha riguardato un dilemma strategico fondamentale: l’opportunità di prendere dei giovani calciatori da altre squadre piuttosto che puntare su quelli della Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, ma che giocatore era Douglas Costa? Perchè prendere giovani da altre squadre? E la Next Gen? | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

