Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus, annuncia il suo desiderio di unirsi alla Fiorentina. Dopo aver lasciato il ruolo di direttore generale al Tottenham nel 2021, l’italiano torna a confrontarsi con il calcio italiano, rafforzando il suo legame con la Serie A. Questa scelta segna un nuovo capitolo nella sua carriera, orientato a contribuire alla crescita del club viola con la sua esperienza internazionale.

Fabio Paratici torna in Italia. L’ex ad della Juventus nel 2021 si era trasferito in Inghilterra per ricoprire il ruolo di direttore generale al Tottenham. Carica temporaneamente lasciata nel marzo 2023 a seguito di una sanzione della FIGC per il caso plusvalenze che gli è costata inibizione per 30 mesi. L'articolo Juventus, l’ex Paratici: “Desideravo unirmi alla Fiorentina” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, l’ex Paratici: “Desideravo unirmi alla Fiorentina”

Leggi anche: Juventus, l’ex Paratici vicino alla Fiorentina

Leggi anche: Juventus, l’ex Paratici è viola: missione salvezza per la Fiorentina

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Paratici: “Tottenham? Mi hanno fatto sentire a casa. Con la Juventus qualcosa di incredibile” - direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici ha parlato del ruolo di ds e degli anni alla Juventus ai microfoni di Sky Sport Fabio Paratici torna a parlare dopo il lungo periodo della ... gianlucadimarzio.com

Pagina 5 | Paratici: "Plusvalenze Juve, mi vergognavo a difendermi. Commenti sgradevoli e nessuno ha spiegato" - Sulla vicenda giudiziaria dal punto sportivo e penale, Paratici è stato sincero: "Per il mio carattere, quando ho affrontato questa situazione avevo vergogna di difendermi. tuttosport.com

Paratici: "Plusvalenze Juve, mi vergognavo a difendermi. Commenti sgradevoli e nessuno ha spiegato" - Paratici è tornato a lavorare al Tottenham come direttore sportivo: "Se mi sento a casa? tuttosport.com

Nuovo nome per la fascia bianconera Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe molto interessata a Niccolò Fortini della Fiorentina, su cui c’è anche il forte interesse della Roma Per convincere Paratici la Juve starebbe pen - facebook.com facebook

#Fiorentina Bringing Former #Juventus and #Tottenham Director #Paratici Back to Serie A x.com