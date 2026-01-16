Juventus l’allenatore del Cagliari Pisacane La Juventus è in fiducia

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha commentato l’imminente partita contro la Juventus, che si giocherà alla Unipol Domus. Ha sottolineato come i bianconeri siano in un momento di fiducia, ma ha anche evidenziato l’importanza di prepararsi al meglio per affrontare la sfida. La partita rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di dimostrare il proprio valore in un incontro che si preannuncia equilibrato.

L’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha presentato il match della Unipol Domus della prossima giornata. Le parole del tecnico dei sardi riportate da Tuttosport. I precedenti tra Cagliari e Juventus I sardi sono reduci da una pesante sconfitta in trasferta nello scontro salvezza contro il Genoa a Marassi. I grifoni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

