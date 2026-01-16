Juventus Højbjerg non si muove | pista chiusa con il Marsiglia

La Juventus ha confermato che Pierre-Emile Højbjerg non è un obiettivo di mercato e non ci sono piani per la sua cessione dal Marsiglia in questa fase della stagione. La società ha chiuso definitivamente la trattativa, mantenendo la chiarezza sulle proprie strategie di mercato e sugli obiettivi futuri.

Chiusura netta sul nome circolato nelle ultime ore. Pierre-Emile Højbjerg non è un obiettivo di mercato della Juventus e non è prevista alcuna uscita da Marsiglia in questa fase della stagione. Dalle verifiche raccolte in redazione emerge una posizione chiara: il centrocampista danese intende restare all'Olympique Marsiglia ed è pienamente coinvolto nel progetto tecnico avviato dal club. Nessuna apertura a trattative, nessun segnale di rottura, nessun dialogo avanzato con la Juventus. La Juventus, in questo momento, non ha dossier attivi su Højbjerg. Il nome non rientra nelle operazioni concrete allo studio della dirigenza, che continua a lavorare su altri fronti, sia sul mercato sia sulla pianificazione tecnica.

