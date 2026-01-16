Juventus | Exor apre a ipotesi di cessione del club

Secondo alcune indiscrezioni del 16 gennaio 2026, John Elkann, presidente di Exor e principale azionista della Juventus, avrebbe considerato per la prima volta l’ipotesi di una possibile cessione del club. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, mentre non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme ufficiali in merito a questa eventualità.

John Elkann, presidente della Exor e azionista di maggioranza della Juventus, avrebbe aperto per la prima volta a un'ipotesi di cessione del club, secondo indiscrezioni circolate il 16 gennaio 2026. L'erede della famiglia Agnelli, che controlla circa il 63% delle quote bianconere attraverso Exor, avrebbe confidato in privato a figure

Juventus, il comunicato di Exor sull’offerta di Tether - Il Cda della holding ha bocciato «all’unanimità» la proposta. lettera43.it

Juventus, non solo Tether: gli occhi degli emiri sul club e il titolo in Borsa vola. Ma Elkann non apre nemmeno a 2 miliardi - La Juventus continua a fare gola a tanti, dopo il tentativo fallito di Tether, adesso ci sarebbe stato un nuovo rilancio per acquistare il club bianconero proveniente dall'Arabia Saudita e se la prima ... affaritaliani.it

Dichiarazione di John Elkann, presidente di Exor: "La nostra visione per la Juventus è chiara. Non consideriamo offerte che non rispecchiano il nostro valore. La Juventus è irrinunciabile!" #Juventus #Exor #Leadership x.com

Cessione Juventus: i tifosi sono favorevoli o contrari alla cessione da parte del gruppo Exor @dariopelle #juventus #exor #tifosi #calcioinpillole - facebook.com facebook

