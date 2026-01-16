Juventus–Chiesa trattativa fredda con il Liverpool | pesano i costi
La trattativa tra Juventus e Liverpool per Federico Chiesa ha subito un rallentamento, con le due società che si sono temporaneamente allontanate. La decisione della Juventus di frenare i negoziati è influenzata principalmente dagli aspetti economici, rendendo attualmente difficile trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti. La situazione rimane in fase di stallo, con aggiornamenti ancora da definire nei prossimi giorni.
La Juventus ha rallentato in modo deciso sulla pista che porta a Federico Chiesa, con la trattativa con il Liverpool che, a oggi, resta in una fase di raffreddamento evidente. A due settimane dalla chiusura del mercato, il dossier non è considerato prioritario e viene valutato con prudenza, soprattutto per l’impatto economico complessivo dell’operazione. Chiesa-Juventus, contatto freddo e riflessioni sui costi. Il punto non è il valore del giocatore, che resta fuori discussione, ma la sostenibilità dell’affare. Come riferito da Fabrizio Romano, in casa bianconera pesa una valutazione interna molto chiara: tra costo del cartellino e ingaggio, l’investimento sarebbe elevato per un profilo che, nelle idee tecniche attuali, non partirebbe come titolare fisso ma come alternativa a Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
