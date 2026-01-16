Juventus–Chiesa trattativa fredda con il Liverpool | pesano i costi

La trattativa tra Juventus e Liverpool per Federico Chiesa ha subito un rallentamento, con le due società che si sono temporaneamente allontanate. La decisione della Juventus di frenare i negoziati è influenzata principalmente dagli aspetti economici, rendendo attualmente difficile trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti. La situazione rimane in fase di stallo, con aggiornamenti ancora da definire nei prossimi giorni.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.