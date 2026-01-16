Rafik Belghali resta nel mirino delle principali squadre italiane, con la Juventus che continua a monitorarne le prestazioni. La società bianconera valuta il giocatore come una possibile opzione per rinforzare le fasce, mantenendo vivo l’interesse nonostante le concorrenti come Inter e Roma. La sua situazione rimane sotto osservazione, in un contesto di mercato dinamico e competitivo.

Il nome di Rafik Belghali continua a circolare con insistenza sui tavoli delle big. La Juventus non ha mai smesso di seguirlo e lo considera ancora un profilo spendibile per rinforzare le corsie. Attenzione però alla concorrenza: anche Inter e Roma hanno acceso i riflettori sull’esterno destro del Hellas Verona, con i giallorossi ultimi ad inserirsi in ordine di tempo. Classe 2002, nazionale algerino, Belghali è considerato un nome da mercato estivo, più che un’opportunità immediata. Il Verona, infatti, ha già fatto sapere di non volerlo cedere a gennaio, rinviando ogni possibile discorso a fine stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Belghali resta nei radar: sfida con Inter e Roma

Leggi anche: Mercato Inter, sfida alla Juventus per Belghali: ecco chi è in vantaggio al momento

Leggi anche: Milinkovic Savic Juventus, svanito il sogno dei bianconeri? Dall’Arabia arriva una notizia. Ma il nome resta comunque nei radar di Comolli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Juve, Belghali non esce dai radar: occhio ad Inter e Roma - Rafik Belghali, esterno destro classe 2002 del Verona e della nazionale algerina, non sarebbe uscito dai radar della Juventus in ottica mercato. tuttojuve.com