Juventus a Cagliari per dare continuità | bianconeri favoriti ma gara da decifrare

La Juventus si prepara a affrontare il Cagliari in un match importante per mantenere la continuità dei risultati e restare in corsa per le zone alte della classifica. La gara, sebbene favorisca i bianconeri, richiede attenzione e concentrazione, in quanto ogni incontro può riservare insidie impreviste. Un’occasione per confermare il buon momento e proseguire nel percorso verso gli obiettivi stagionali.

La Juventus sbarca a Cagliari con una missione precisa: dare continuità al proprio cammino lontano dallo Stadium e restare dentro il perimetro della corsa al vertice. La trasferta dell’Unipol Domus, in programma sabato sera, arriva in un momento delicato ma favorevole, in cui i bianconeri cercano conferme più che proclami. Una trasferta storicamente favorevole. I numeri raccontano una storia chiara. Negli ultimi anni la Sardegna è stata spesso terra di conquista per la Juventus, capace di imporsi in undici delle ultime tredici apparizioni a Cagliari, con una sola sconfitta a macchiare il bilancio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

