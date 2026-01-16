La Juventus valuta con attenzione la propria strategia offensiva, riconoscendo l’esigenza di un rinforzo in attacco. Dopo aver analizzato le performance attuali, la dirigenza considera fondamentale aggiungere un elemento di peso in area di rigore. Spalletti sottolinea l’importanza di una rosa equilibrata e completa, puntando a rafforzare la fase offensiva per affrontare con maggiore efficacia le sfide future.

Alla Continassa non si parla di emergenza, ma di struttura. La Juventus guarda oltre l’immediato e prende atto di un dato che il campo ha reso evidente: due centravanti non bastano. Il messaggio di Luciano Spalletti è arrivato chiaro alla dirigenza: per reggere il peso della stagione serve un altro “nove”, un attaccante capace di occupare l’area con fisicità e continuità. Un profilo che oggi manca, soprattutto con Dušan Vlahovi? fermo ai box. Un’esigenza tecnica, prima che numerica. La ricerca non nasce da una contingenza, ma da una lettura di sistema. La Juventus attuale fatica quando deve attaccare difese schierate, alzare il baricentro e trasformare il possesso in pericolosità costante. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, Spalletti chiede un altro “nove”: serve peso in area

