Juve altro scatto per Mingueza Mateta nuova idea per l’attacco

La Juventus ha intensificato le proprie strategie di mercato, puntando su Mingueza come possibile rinforzo e valutando Mateta come opzione per l’attacco. Luciano Spalletti e il direttore generale Damien Comolli coordinano le mosse, ottimizzando le risorse per rafforzare la rosa. Questi interventi rientrano in un piano volto a consolidare la competitività della squadra in vista delle prossime stagioni.

Luciano Spalletti aveva 'chiamato' due rinforzi e il dg Damien Comolli ha adeguatamente scatenato a tutto campo l'algoritmo per rinforzare la Juve. Avvalendosi, certamente, del neo ds bianconero Marco Ottolini. Risultato: la Signora è tra le più scatenate sul mercato, ma deve pure mettere in conto possibili e importanti cessioni per fare quadrare un bilancio che deve evitare ogni svolazzo. Per il capitolo entrate, sottotraccia si continua a lavorare pesantemente per Chiesa. L'esterno gradirebbe un ritorno a Torino, anche con ingaggio diminuito rispetto a quello extra di Liverpool, pari a 7,5 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, Mateta-Mingueza: scatto bianconero. Occhi sul giocatore della Roma... - Le trattative - Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace entra nel mirino della Juventus (dopo che nei mesi scorsi anche il Milan si era fatto avanto con l'entourage del giocatore). affaritaliani.it

Calciomercato Juventus News/ Mingueza e Mateta le richieste di Spalletti (15 gennaio 2026) - I bianconeri sotto la guida di Luciano Spalletti stanno vivendo una vera e propria rinascita che li ha portati a tornare a dire la loro nella corsa per un posto tra le prime quattro e quindi per la ... ilsussidiario.net

Juve SHOW, non solo Chiesa: chiuso un altro Colpaccio...altro… facebook

#Frattesi, si complica la pista per la #Juve Irrompe un altro club x.com

