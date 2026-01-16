Julio Iglesias si difende | Accuse false mai abusato di una donna

Julio Iglesias ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in risposta alle accuse di abusi sessuali avanzate da due ex dipendenti. Il cantante spagnolo ha negato ogni addebito, affermando di non aver mai commesso alcuna violenza o abuso. La vicenda, ancora in fase di accertamento, ha suscitato attenzione pubblica e mediatica, portando Iglesias a difendersi pubblicamente per chiarire la propria posizione.

Julio Iglesias rompe il silenzio e si difende dopo le accuse di abusi sessuali e violenze da parte di due donne, ex dipendenti del celebre cantante spagnolo. “Con profondo dispiacere rispondo alle accuse mosse da due persone che in passato hanno lavorato a casa mia. Nego di avere abusato, costretto o mancato di rispetto a nessuna donna. Queste accuse sono assolutamente false e mi causano grande tristezza. Non avevo mai sentito tanta cattiveria, ma ho ancora la forza di far conoscere alla gente tutta la verità e difendere la mia dignità di fronte a un’offesa così grave”, scrive l’artista in un post su Instagram. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Julio Iglesias si difende: “Accuse false, mai abusato di una donna” Leggi anche: Julio Iglesias: “Contro di me accuse totalmente false, mai abusato di una donna” Leggi anche: “Accuse assolutamente false, sono sotto choc. Nego di aver abusato di qualsiasi donna”: Julio Iglesias respinge le denunce di molestie La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Julio Iglesias si difende dalle accuse: Mai abusato di una donna; La verità verrà a galla e la situazione sarà chiarita Julio Iglesias si difende dalle accuse di molestie sessuali; Verità verrà a galla, Julio Iglesias si difende: cantante 82enne accusato di abusi sessuali; La verità verrà a galla e la situazione sarà chiarita | Julio Iglesias si difende dalle accuse di violenze sessuali e tratta di esseri umani. Julio Iglesias si difende: “Accuse false, mai abusato di una donna” - Julio Iglesias rompe il silenzio e si difende dopo le accuse di abusi sessuali e violenze da parte di due donne, ex dipendenti del celebre cantante spagnolo. lapresse.it

Julio Iglesias si difende sui social dalle accuse di violenze: "Mai abusato di una donna" - Julio Iglesias sui social decide di prendere posizione e difendersi dalle accuse gravissime, violenze sessuali e sfruttamento lavorativo, che gli sono state mosse da tre ex dipendenti, la ex collabora ... msn.com

Julio Iglesias rompe il silenzio: "Accuse false, difendo la mia dignità" - Julio Iglesias rompe il silenzio: "Accuse false, difendo la mia dignità". tgcom24.mediaset.it

Per la prima volta Julio Iglesias affronta direttamente le accuse di abusi sessuali mosse da due ex dipendenti, pubblicate da alcuni media. "Nego di aver abusato, costretto o mancato di rispetto a nessuna donna", ha dichiarato ieri l'artista sul suo profilo Insta x.com

Julio Iglesias accusato di violenza sessuale, il cantante replica: “Mai abusato di una donna” La notizia: https://qds.it/julio-iglesias-accusato-molestie-sessuali-replica-mai-abusato-donna/ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.