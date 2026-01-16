Julio Iglesias rompe il silenzio sulle accuse di aggressione sessuale | È tutto falso tanta cattiveria mi addolora ma difenderò la mia dignità da un' offesa così grave

Julio Iglesias risponde alle accuse di molestie mosse da due ex dipendenti, dichiarando che le accuse sono false e profonde. In un messaggio sui social, il cantante di 82 anni ha affermato di non aver mai abusato o mancato di rispetto a nessuna donna, esprimendo dispiacere per la cattiveria ricevuta e ribadendo il suo impegno a difendere la propria dignità.

Poco prima che arrivasse il post social, la rivista spagnola Hola era riuscita a contattare al telefono il cantante. «Julio sta preparando la sua difesa e tutto sarà chiarito. Vuole andare a fondo della questione e fare in modo che non rimangano dubbi sulle reali circostanze e sulla vera versione di quanto accaduto», aveva riferito il magazine. Aggiungendo che Iglesias avrebbe commentato la vicenda con queste parole: «La verità verrà a galla e la situazione sarà chiarita». Intanto, secondo quanto riporta Ap, i procuratori spagnoli stanno esaminando le accuse contro il più famoso artista di lingua spagnola (300 milioni di copie vendute). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

