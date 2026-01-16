Julio Iglesias rompe il silenzio dopo le accuse di violenze sessuali

Julio Iglesias, cantante di fama internazionale, ha recentemente commentato le accuse di violenze sessuali e tratta di esseri umani avanzate da due sue ex dipendenti. All'età di 82 anni, l'artista ha deciso di rispondere pubblicamente, offrendo la propria versione dei fatti. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e sollevato riflessioni sulla tutela dei diritti e sulla gestione delle accuse nel mondo dello spettacolo.

Julio Iglesias, 82 anni, ha replicato alle accuse di violenze sessuali e tratta di esseri umani mosse da due sue ex dipendenti. "La verità verrà a galla e la situazione sarà chiarita": le parole del cantante riportate dal settimanale di gossip 'Hola!' che non ha fornito citazioni dirette della conversazione telefonica con il cantante da oltre 300 milioni di dischi venduti, ma ha sottolineato che l'intervista esclusiva è stata possibile grazie a un rapporto di lunga amicizia con l'artista. Le due donne, una domestica e una fisioterapista, sostengono di essere state vittime di abusi nelle residenze di Iglesias in Repubblica Dominicana e alle Bahamas nel 2021. 🔗 Leggi su Today.it

