Julio Iglesias ha deciso di rispondere pubblicamente alle recenti accuse di molestie sessuali, affermando l'importanza che la verità venga alla luce. Dopo le accuse di due ex dipendenti, il cantante ha interrotto il silenzio per chiarire la propria posizione. Questa vicenda solleva ancora una volta il tema delle responsabilità e dei diritti nel mondo dello spettacolo.

Julio Iglesias interrompe il silenzio scelto come reazione alle accuse di abusi mosse nei suoi confronti da due ex dipendenti e reagisce con fermezza alle accuse. Il celebre cantante spagnolo, oggi 82enne, in un messaggio pubblicato sul suo account Instagram, le bolla come false. "Nego di aver abusato, costretto o mancato di rispetto a qualsiasi donna. Queste accuse sono assolutamente false e mi rattristano profondamente", scrive la star dopo che due donne, una collaboratrice domestica e una fisioterapista, hanno affermato di aver subito abusi sessuali e altri tipi di vessazioni mentre lavoravano nelle proprietà di Iglesias nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas nel 2021. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Julio Iglesias replica alle accuse di molestie sessuali: “La gente deve sapere tutta la verità”

Leggi anche: “La verità verrà a galla e la situazione sarà chiarita”: Julio Iglesias si difende dalle accuse di violenze sessuali e tratta di esseri umani

Leggi anche: Julio Iglesias accusato di violenze sessuali, il cantante si difende: “La verità verrà a galla”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Julio Iglesias replica alle accuse di abusi, il post del cantante; Julio Iglesias accusato di violenza sessuale, il cantante replica: “Mai abusato di una donna”; Julio Iglesias, il mito fatto a pezzi. Le accuse shock di due ex dipendenti; “Ci usava tutte le notti nelle sue ville del terrore!”. Julio Iglesias, accuse shock al cantante.

Julio Iglesias: "Contro di me accuse totalmente false, mai abusato di una donna" - Il post sui Instagram: "Ho ancora la forza di far sapere alla gente tutta la verità e di difendere la mia dignità da un'offesa così grave" ... adnkronos.com