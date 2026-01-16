Julio Iglesias e le accuse di molestie | virale un video che mostra un bacio forzato a una conduttrice tv

Un video risalente al 2004, che mostra Julio Iglesias mentre dà un bacio a una conduttrice tv, è diventato recentemente virale in Spagna. La diffusione dell’immagine ha suscitato discussioni in relazione alle accuse di molestie e abusi sessuali mosse da due ex collaboratrici nei confronti del cantante. La vicenda evidenzia come materiale del passato possa riemergere in contesti di attualità.

Un vecchio video televisivo di Julio Iglesias del 2004 è diventato virale in Spagna dopo le recenti accuse di abusi sessuali mosse da due ex collaboratrici nei confronti del cantante. Nella clip, trasmessa dalla rete argentina Telefé, Iglesias, ora 82enne, bacia ripetutamente la conduttrice Susana Giménez, nonostante la donna mostri chiaramente disagio e cerchi di fermarlo dicendo frasi come "No Julio, sei un uomo sposato". Iglesias insiste più volte, afferrandole la testa con entrambe le mani e continuando a baciarla, mentre la presentatrice cerca di imporre limiti davanti alle telecamere. Il video, condiviso sui social dalla giornalista spagnola Almudena Ariza, è stato reinterpretato nel contesto attuale come possibile indicazione di un modello di comportamento coerente con le accuse recentemente presentate alla Corte Suprema spagnola.

