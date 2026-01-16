José Alfredo Jiménez | cent’anni nel mito del figlio del Popolo

Da cms.ilmanifesto.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

José Alfredo Jiménez, nato cent’anni fa, è una figura fondamentale della musica popolare messicana. La sua influenza si estende attraverso generazioni, contribuendo a definire il patrimonio culturale del paese. La sua vita e le sue canzoni continuano a essere oggetto di studio e ammirazione, rappresentando un simbolo del

Al pari di Emiliano Zapata e Pancho Villa, Frida Kahlo e Diego Rivera, Agustín Lara e Pedro Infante, a un secolo dalla sua nascita, e a poco più di 50. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

jos233 alfredo jim233nez cent8217anni nel mito del figlio del popolo

© Cms.ilmanifesto.it - José Alfredo Jiménez: cent’anni nel mito del «figlio del Popolo

Leggi anche: Chi è José Kast, il candidato alla Presidenza del Cile, figlio di un nazista e nostalgico della dittatura di Pinochet

Leggi anche: Addio al mito del bravo bambino: lo psicologo spiega perché non devi pretendere che tuo figlio ti obbedisca

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.