John Lydon ha deciso di tornare a partecipare a “Il Cantante Mascherato” UK, quattro anni dopo la sua prima apparizione nello show americano. Questa volta, si è nascosto dietro il costume dello yak, offrendo un’altra occasione per condividere il suo talento e la sua personalità in modo discreto e originale. La sua scelta di partecipare nuovamente riflette l’interesse nel mantenere vivo il suo rapporto con il pubblico e la trasmissione.

Dopo quattro anni dallo show americano, John Lydon è ritornato a partecipare all’ultima edizione del Cantante Mascherato UK, dove si celava sotto il costume dello yak. L’ex frontman dei Sex Pistols è stato eliminato dal programma, dopo aver eseguito Pyisical di Olivia Newton-John e Sex Bomb di Tom Jones, indossando un costume da yak. Lo scorso 9 gennaio al termine di queste performance, è stato sottoposto alla gara di canto contro il concorrente Monkey Business. L’artista ha perso lo scontro decisivo, ed è stato costretto a rivelarsi togliendo la maschera. Dopo essere stato eliminato e costretto a togliersi il travestimento, si è scoperto che Lydon era lo yak e il suo account social ufficiale ha condiviso: “ John si è tolto di dosso lo yak triste e ora è pronto a registrare il nuovo album dei PiL! Grazie ITV, Cantante Mascherato! ” Riprendendo il brano con il quale si è esibito ha aggiunto: “Let’s get physical” John Lydon al Cantante Mascherato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - John Lydon rivela i motivi della sua seconda partecipazione al “Cantante Mascherato”

Leggi anche: John Lydon deluso dagli altri membri dei Sex Pistols: non si sarebbero fatti sentire dopo la morte della moglie

Leggi anche: John Lydon ha paragonato Donald Trump ai Sex Pistols

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

John Lydon rivela i motivi della sua seconda partecipazione al “Cantante mascherato” - L'articolo John Lydon rivela i motivi della sua seconda partecipazione al “Cantante Mascherato” proviene da Metropolitan Magazine. msn.com