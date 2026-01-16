Jennie Garth diventa il nuovo volto di It Cosmetics, dimostrando che la bellezza oltre i 40 anni si può valorizzare e riscoprire. La campagna sottolinea come la cura della pelle evolva nel tempo, invitando a celebrare ogni fase della vita con prodotti pensati per tutte le età. Un messaggio di autenticità e naturalezza, senza eccessi, per un beauty che si adatta alle esigenze di ciascuno.

Se pensavi che il beauty game parlasse solo a una generazione, It Cosmetics è qui per ricordarci che la pelle cambia, e va benissimo così. Il brand ha appena annunciato Jennie Garth come nuova ambassador globale, in contemporanea con il lancio del suo nuovo prodotto complexion: Do It All Sheer Tint Face Balm. Traduzione? Makeup che non maschera, ma accompagna. Jennie Garth entra nel team It Cosmetics con il face balm che ama la pelle vera. Jennie Garth non è solo un’icona anni ’90. È una voce che, negli anni, ha saputo trasformare la conversazione sull’età in qualcosa di molto più interessante: consapevolezza, comfort e self-confidence. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jennie Garth è il nuovo volto di It Cosmetics (e riscrive le regole del glow over 40)

Luke Perry, Gabrielle Carteris (Scottsdale, 2 gennaio 1961) e Jennie Garth in "Beverly Hills 90210" - facebook.com facebook