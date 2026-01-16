Javier Martinez ed Helena si trasferiscono Dove proseguirà la convivenza

Helena Prestes e Javier Martinez si trasferiscono a Lecco, dove continueranno la loro convivenza e la loro storia. La loro nuova casa rappresenta un nuovo capitolo nella vita di entrambi, offrendo un ambiente tranquillo e accogliente. Scopri i dettagli sul luogo e sui tempi del trasferimento, e segui gli sviluppi di questa fase importante della loro quotidianità.

Helena Prestes e Javier Martinez: una casa a Lecco per continuare a vivere la love story. Ecco dove e quando accadrà. Non un annuncio in grande stile, non una copertina studiata a tavolino. Helena Prestes e Javier Martinez hanno scelto la via più semplice, ma anche forse la più sincera per dire che la loro storia sta facendo un passo importante: andranno a convivere a Lecco. Una decisione che sa di quotidianità, più che di spettacolo. Ed è proprio questo a renderla interessante. Leggi anche Giulia De Lellis compie trent'anni, mentre Audrer lancia l'ultima ossessione beauty Lecco non è una capitale del gossip, né una meta glamour da copertina.

