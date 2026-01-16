Jasmine Paolini alla vigilia degli Australian Open | Adoro questo Slam spero sia un torneo fantastico

Jasmine Paolini, alla vigilia degli Australian Open 2026, ha espresso il suo entusiasmo per questo torneo. La tennista italiana sarà la prima a scendere in campo sulla Rod Laver Arena, affrontando Aliaksandra Sasnovich nella giornata inaugurale. Con un atteggiamento positivo, Paolini si prepara ad affrontare questa prestigiosa competizione, sperando di offrire un’ottima prestazione e vivere un’esperienza significativa nel primo Slam dell’anno.

Jasmine Paolini aprirà il programma della Rod Laver Arena domenica 18 gennaio nella giornata inaugurale del tabellone principale degli Australian Open 2026, sfidando da favorita la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich. La trentenne toscana, numero 7 del seeding, vanta un ottavo di finale (nel 2024) come miglior risultato della carriera nell'Happy Slam. " È fantastico essere tornata a Melbourne. Adoro questo Slam e mi piace molto stare in Australia. Siamo venuti qui dopo la United Cup, ci stiamo godendo Melbourne cercando di prepararci al meglio. Speriamo che sia un torneo fantastico. Ho scelto di giocare la United Cup anche per prepararmi per Melbourne: non è andata bene, ma almeno ho giocato due partite.

