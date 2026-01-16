Jannik Sinner | Modificato il servizio focus sulla transizione verso rete

In vista degli Australian Open 2025, Jannik Sinner ha condiviso in conferenza stampa i dettagli della sua preparazione, evidenziando le modifiche al servizio e il focus sulla transizione verso la rete. Il tennista italiano ha anche commentato la sua preseason, caratterizzata principalmente da esibizioni, e ha affrontato nuovamente il tema del caso clostebol, offrendo uno sguardo sulle sue prospettive per il torneo di Melbourne.

Alla vigilia dell'inizio degli Australian Open 2025 di tennis, ha parlato in conferenza stampa Jannik Sinner, che ha descritto la sua preseason e l'avvicinamento al torneo di Melbourne fatto di sole esibizioni, tornando poi ad analizzare ancora una volta il caso clostebol. La partecipazione allo One Point Slam: "Sono stato sinceramente molto soddisfatto dell'esperienza. All'inizio non mi entusiasmava, ma quando sei in campo e vedi i tuoi compagni giocare, ti diverti. È fantastico vedere lo stadio pieno prima che inizi il torneo. Direi che non avrei potuto chiedere di meglio, specialmente per la prima edizione, con la vittoria di un dilettante.

