Jan Palach e il linguaggio del fuoco | l’Europa che ha resistito oltre la cortina

Il 16 gennaio 1969, a Praga, Jan Palach si dà fuoco in piazza San Venceslao come simbolo di protesta contro l’occupazione sovietica. La sua azione rappresenta un gesto di resistenza e di desiderio di libertà, lasciando un segno profondo nella storia europea. Questa vicenda invita a riflettere sul valore della solidarietà e della libertà, testimonianze di un’Europa che ha resistito oltre le barriere della Cortina di Ferro.

Roma, 16 gen – Il 16 gennaio 1969, nel cuore di Praga, Jan Palach attraversa piazza San Venceslao con la lucidità di chi ha già oltrepassato il punto di non ritorno. Si cosparge di benzina e si dà fuoco. Soccorso, ripete ai medici una frase che è al tempo stesso spiegazione e accusa: «Non sono un suicida». Per tre giorni, tra l’ospedale e l’agonia, tenta di chiarire il senso del proprio gesto attraverso alcuni scritti lasciati nella cartella clinica e una breve intervista concessa dal letto, mentre la voce fatica a uscire da un corpo devastato dalle fiamme. Muore il 19 gennaio. Il chirurgo che lo operò ricorderà che Palach era pienamente consapevole della propria fine e che voleva una sola cosa: essere compreso fino in fondo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

