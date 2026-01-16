Ivass stringe sull’oblio oncologico | stop alle discriminazioni

L’IVASS ha introdotto nuove linee guida rivolte a imprese e intermediari, con l’obiettivo di promuovere l’oblio oncologico e ridurre le discriminazioni nei confronti di chi ha affrontato una malattia oncologica. Queste misure intendono garantire maggiore tutela e pari opportunità, favorendo un approccio più equo e trasparente nel settore assicurativo.

L’Ivass ha emanato nuove linee guida per imprese e intermediari in materia di oblio oncologico. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

