L’IVASS ha introdotto nuove linee guida rivolte a imprese e intermediari, con l’obiettivo di promuovere l’oblio oncologico e ridurre le discriminazioni nei confronti di chi ha affrontato una malattia oncologica. Queste misure intendono garantire maggiore tutela e pari opportunità, favorendo un approccio più equo e trasparente nel settore assicurativo.

L'Ivass ha emanato nuove linee guida per imprese e intermediari in materia di oblio oncologico. Ivass stringe sull'oblio oncologico: stop alle discriminazioni e 15 giorni alle compagnie per adeguarsi - Divieto di raccolta e uso delle informazioni su patologie pregresse, vigilanza condivisa con il Garante privacy.

