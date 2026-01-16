L’Ivass ha recentemente pubblicato il provvedimento che attua le norme sul diritto all’oblio oncologico in ambito assicurativo. Questa iniziativa mira a garantire maggiore tutela ai soggetti affetti da patologie oncologiche, facilitando l’accesso alle coperture assicurative. La normativa rappresenta un passo importante per chiarire i diritti dei cittadini e promuovere maggiore trasparenza nel settore assicurativo.

Roma, 16 gen. (askanews) – L’Ivass ha emanato il Provvedimento di attuazione della Legge sul diritto all’oblio oncologico. Con un comunicato, l’Autorità ricorda che la normativa è un atto di grande civiltà e senso etico che ha l’obiettivo di tutelare le persone guarite da patologie oncologiche, prevenire discriminazioni e garantire pari diritti nell’accesso ai servizi assicurativi, bancari e finanziari. La Legge, si legge, ha introdotto il divieto per le compagnie di assicurazione e per i distributori di prodotti assicurativi di richiedere informazioni sullo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, quando sia trascorso un determinato periodo di tempo dal trattamento attivo, in assenza di recidive o ricadute della malattia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Oblio oncologico, l'assemblea legislativa approva all'unanimità la mozione per l'attuazione della legge

Leggi anche: Assicurazioni, Ivass: nel 2024 raccolta premi polizze vita +21,2%

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ivass emanana norme attuazione diritto oblio oncologico su assicurazioni - (askanews) – L’Ivass ha emanato il Provvedimento di attuazione della Legge sul diritto all’oblio oncologico. askanews.it

Ivass attua la legge sul diritto all’oblio oncologico: più tutele e trasparenza per i consumatori - Pubblicato il Provvedimento che obbliga compagnie e intermediari ad aggiornare la documentazione precontrattuale e a non utilizzare dati sanitari relativi a patologie oncologiche pregresse. insurzine.com