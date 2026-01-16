Italiano riabbraccia la sua squadra | Dobbiamo cercare l’eccellenza

L'Italia si ricollega alla sua squadra con determinazione, puntando all'eccellenza. A Como abbiamo ritrovato l’atteggiamento giusto, che unito ai gol degli attaccanti sta contribuendo al ritorno alle prestazioni di un mese fa. Un percorso graduale, ma stabile, per riscoprire compattezza e risultati positivi.

"Un tassello alla volta stiamo tornando quelli di un mese fa. A Como abbiamo ritrovato l’atteggiamento giusto, qui all’atteggiamento abbiamo abbinato i gol degli attaccanti". Vincenzo Italiano a fine partita scatta la foto di un Bologna che festeggia una vittoria che in campionato mancava dal 22 novembre (0-3 di Udine) davanti a un centinaio di anime rossoblù appaollaiate nella balconata del Bentegodi. Si saranno divertiti anche i bolognesi rimasti a casa davanti al televisore: divertimento con brivido finale. Ma si sa, nessuno è perfetto e tantomeno può esserlo un Bologna che pure la perfezione la cerca sempre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italiano riabbraccia la sua squadra: "Dobbiamo cercare l’eccellenza" Leggi anche: “Dobbiamo cercare di distribuire i verbali” Leggi anche: Domenica a Notaresco. Pagliari: "Recanatese, dobbiamo cercare punti ovunque» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Andrea Bocelli sarà il protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina; L'auto di F1 2026 di Audi svelata in un emozionante shakedown a Barcellona: scopri il futuro delle corse!. A presto, A distanza di 3 anni, Livorno riabbraccia gli Azzurri lunedì 2 marzo nella sfida di ritorno contro la Gran Bretagna valida per le Qualificazioni alla FIBA World Cup 2027. L’andata si giocherà invece a Newcastle upon Tyne, venerdì 27 febb facebook Presidente Meloni e ministro Tajani, grazie per il vostro lavoro silenzioso e instancabile, al servizio delle famiglie e dell’Italia. Alberto e Mario sono a casa: l’intera Nazione li riabbraccia. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.