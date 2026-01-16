Italiano riabbraccia la sua squadra | Dobbiamo cercare l’eccellenza

L'Italia si ricollega alla sua squadra con determinazione, puntando all'eccellenza. A Como abbiamo ritrovato l’atteggiamento giusto, che unito ai gol degli attaccanti sta contribuendo al ritorno alle prestazioni di un mese fa. Un percorso graduale, ma stabile, per riscoprire compattezza e risultati positivi.

"Un tassello alla volta stiamo tornando quelli di un mese fa. A Como abbiamo ritrovato l’atteggiamento giusto, qui all’atteggiamento abbiamo abbinato i gol degli attaccanti". Vincenzo Italiano a fine partita scatta la foto di un Bologna che festeggia una vittoria che in campionato mancava dal 22 novembre (0-3 di Udine) davanti a un centinaio di anime rossoblù appaollaiate nella balconata del Bentegodi. Si saranno divertiti anche i bolognesi rimasti a casa davanti al televisore: divertimento con brivido finale. Ma si sa, nessuno è perfetto e tantomeno può esserlo un Bologna che pure la perfezione la cerca sempre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

