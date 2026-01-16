L’Italia Under 17 si prepara a affrontare la Spagna con la convocazione di tre giocatori bianconeri da parte di Franceschini. Giaretta, Corigliano e Ghiotto, classe 2010, sono stati scelti per le amichevoli che si svolgeranno nelle prossime settimane. Di seguito, il programma delle partite, un’occasione importante per i giovani azzurrini di confrontarsi con una delle nazionali più competitive.

di Fabio Zaccaria Italia Under 17, Giaretta e Corigliano in aggiunta al classe 2010 Ghiotto selezionati da Franceschini per il doppio test con la Spagna: ecco le date delle amichevoli contro le Furie Rosse. Gli aggiornamenti. Dopo la prima vittoria del 2026 per la Juventus Under 17 contro la Reggiana, è tempo di Nazionale per alcuni giocatori bianconeri. Due ragazzi classe 2009 e un 2010 sono stati infatti convocati dal ct Franceschini per la doppia amichevole di lusso dell’Italia Under 17 in terra spagnola con le Furie Rosse. Ecco nello specifico i nomi dei convocati e in che posizione giocheranno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Italia Under 17, 3 bianconeri convocati da Franceschini per la Spagna: ecco il programma degli Azzurrini

