Italia-Giappone sponda Meloni-Takaichi su barriere e libero commercio

L'incontro tra Italia e Giappone si è concentrato su temi di cooperazione commerciale e barriere economiche, con un focus su un ordine economico libero ed equo. I rappresentanti dei due paesi hanno sottolineato l'importanza di mantenere un dialogo aperto e stabile, evidenziando l'impegno condiviso per promuovere il libero scambio e rafforzare le relazioni economiche nel rispetto delle rispettive politiche.

Tokyo, 16 gen. (askanews) – C'è il linguaggio freddo e diplomatico degli statement, che in molte parole riassume i termini dell'intesa, a cominciare dalla difesa di un "ordine economico libero ed equo". E poi c'è una immagine che più di tutte è capace di restituire il senso delle giornate giapponesi di Giorgia Meloni. Ed è il selfie che lei stessa pubblica sui social che la ritrare accanto alla prima ministra, Sanae Takaichi: entrambe sorridenti, trasformate grazie all'intelligenza artificiale, in due personaggi dei cartoni d'animazione in stile nipponico. Nella seconda tappa della missione in Asia che dopo un primo passaggio in Oman da domani la porterà anche in Corea del Sud, la presidente del Consiglio in un incontro bilaterale al Kantei, la residenza ufficiale della prima ministra, da una parte sottoscrive la dichiarazione che eleva i rapporti tra i due Paesi a "partenariato strategico speciale", dall'altra proietta la attuale "cooperazione" verso quella che, dice, può diventare "una bella amicizia".

