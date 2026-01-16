Italia-Giappone asse sulla robotica | al Sant’Anna arrivano i luminari di Tokyo

Un importante incontro internazionale si svolge a Pontedera, nel cuore della Valdera, con focus sulla robotica e sull’innovazione. Per tre giorni, esperti e ricercatori di tutto il mondo si riuniscono al Sant’Anna per discutere delle sfide e delle opportunità nel settore, con particolare attenzione alle prospettive fino al 2050. L’evento testimonia il ruolo crescente dell’Italia nel panorama globale della tecnologia e della ricerca robotica.

PISA – Il futuro della robotica mondiale passa dalla Valdera. Per tre giorni, Pontedera si è trasformata nella capitale dell'innovazione, ospitando un vertice che guarda lontano, fino al 2050. Protagonisti: l'istituto di BioRobotics della Scuola superiore Sant'Anna e la Japan Science and Technology Agency (Jst). L'obiettivo è ambizioso, quasi fantascientifico. Si chiama Moonshot. È il programma visionario del governo giapponese che punta a rivoluzionare la società. Al centro ci sono gli avatar robotici. Non semplici macchine, ma estensioni del corpo umano. Sistemi che permettono a chi ha disabilità o agli anziani di muoversi e interagire nel mondo reale restando a distanza.

